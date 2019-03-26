Жителей столичной многоэтажки семь часов заливало водой из аварийной трубы на 16 этаже (видео)

По словам жильцов, труба начала течь еще шесть дней назад, однако никакой реакции от коммунальщиков на соответствующие заявления не было.

В одной из многоэтажек Киева прорвало трубу на 16-м этаже. Жители несколько часов пытались сдержать воду с тряпками в руках.

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Как сообщается в сюжете ТСН, соседи по очереди носили ведрами воду из-под трубы до квартиры, что рядом с прорывом. Ведро на 10 литров заполнялось менее чем за минуту.

"Утром здесь было озеро", - говорят местные жители. Вода лилась водопадом по лестнице на два этажа вниз. "Здесь просто шел дождь", - признаются киевляне.

По словам жителей, капать с трубы начало еще шесть дней назад. Люди подали несколько заявок об этом, однако никакой реакции не дождались – в диспетчерской лишь подтвердили, что информацию получили и передали ее в местный Жэк.

Сантехнику и в ЖЭК позвонили сразу, как прорвало, но к моменту появления журналистов никто в дом не пришел. Журналистам в Жэке по телефону пообещали, что сантехник будет через 5 минут, а задержку объяснили тем, что "он идет с палочкой".

Сантехник пришел через 30 минут и не был настроен общаться. Прорыв он чинит, надевая на трубу металлический хомут. На вопрос о том, будет менять аварийную трубу – молчит.

Решение проблемы на шестой день после подачи заявки и через семь часов после прорыва жильцов дома не радует. "Это уже четвертый хомут на трубе. Ее уже давно пора заменить", - говорят люди. На это в Жэке отвечают: средств нет. На промедление с реагированием объяснение тоже есть: "Не хватает людей, к сожалению".

Второго марта сообщалось, что в Оболонском районе Киева прорвало трубу и затопило улицу. Инцидент произошел на улице Северной, 16.