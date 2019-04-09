Под Винницей девочка травмировалась на детской площадке и умерла на глазах у матери

Качаясь, ребенок упал, а когда поднимался, его ударило качелей по голове.

В Бершади Винницкой области 9-летняя девочка смертельно травмировалась на детской площадке.

Читайте такжеВ Одессе умер годовалый ребенок, упавший в ведро с кипятком (видео)

ККачаясь, ребенок упал, а когда поднимался, его ударило качелей по голове, сообщает "33 канал". Девочка получила открытую черепно-мозговую травму, ее доставили в больницу.

Во время трагедии мать еще с одним ребенком находились рядом. Немедленно девочке была оказана медицинская помощь, но врачам спасти ее не удалось. Во время операции ребенок умер.

Полицией начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины с отметкой «несчастный случай».

Как сообщал УНИАН, в Ровно питбуль едва не разорвал мальчика на детской площадке.