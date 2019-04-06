В Киевской области подросток на родительской иномарке сбил насмерть двух девушек (фото)

Полиция разыскивает 16-летнего парня, который сбежал с места ДТП.

В Киевской области несовершеннолетний на автомобиле Mazda сбил насмерть двух девушек и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, оставив автомобиль.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

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"Сегодня ночью в дежурную часть полицейские, которые патрулировали окрестности села Песчаная Белоцерковского района, сообщили о том, что на одной из улиц обнаружили автомобиль Mazda с явными механическими повреждениями и тела двух погибших молодых девушек вблизи него", - говорится в сообщении.

Впоследствии работники полиции, которые прибыли на место происшествия, установили личности погибших.

"Ими оказались 18-летняя жительница этого же села и 16-летняя столичная жительница. Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель Mazda совершил на них наезд. Вследствие этого от полученных травм они погибли на месте. Сам водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль", - отметили в полиции.

Во время расследования стало известно, что накануне 16-летний парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения ключи от автомобиля Mazda, который принадлежал его родителям, и уехал в ночное время.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают виновника ДТП.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 апреля в Раздельнянском районе Одесской области 31-летний водитель BMW X5 сбил на обочине двух женщин-пешеходов, которые были наблюдателями на избирательном участке. В результате ДТП 59-летняя пострадавшая погибла на месте, другую, 1961 года рождения, - госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель с места происшествия скрылся, позже полицейские его задержали, а суд арестовал.