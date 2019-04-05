В Харькове гражданин Нигерии избил, связал и ограбил 60-летнюю женщину-продавца

После нападения женщина была доставлена в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

В Харькове полицейские задержали 22-летнего гражданина Нигерии, который является студентом одного из вузов города, по подозрению в совершении разбойного нападения на продавца магазина.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что в помещении магазина по ул. Ахсарова неизвестный совершил разбойное нападение на продавца, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 3 апреля.

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«60-летняя потерпевшая рассказала, что неизвестный зашел в помещение магазина, где она работает продавцом, и нанес ей несколько ударов по лицу. После чего связал руки, ноги и заклеил рот скотчем. Злоумышленник забрал мобильный телефон, деньги из кассы магазина в сумме около 1000 гривен и скрылся в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

После нападения женщина была доставлена в больницу с повреждениями различной степени тяжести. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что в течение суток оперативники Шевченковского отдела полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 22-летний гражданин Нигерии, который является студентом 1-го курса одного из высших учебных заведений Харькова.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.