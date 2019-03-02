В Одессе полиция задержала грабителя, застрелившего пожилую женщину и ее внука
23:06, 02 марта 2019Общество
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По некоторым данным, ограбление и убийство совершено молодым мужчиной в селе Крыжановка, граничащим с Суворовским районом Одессы.
Грабитель застрелил двух человек ради мобильного и кредитной карточки / фото facebook/Дмитро Головін
Сегодня в пригороде Одессы задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука.
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Об этом сообщил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин в Facebook.
"За считанные часы задержали подонка, который из-за жажды денег, двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука", - написал Головин.
Он выразил благодарность оперативникам за быстрое задержание подозреваемого.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
По некоторым данным, ограбление и убийство совершено молодым мужчиной в селе Крыжановка, граничащим с Суворовским районом Одессы.
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