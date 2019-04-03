Фонтан из песка: появилось видео мощного взрыва в Одессе

В результате взрыва смесь асфальта и песка поднялась на высоту 9-10 метров.

В сети появилась видеозапись сегодняшнего взрыва на Фонтанской дороге в Одессе, в результате которого один из припаркованных автомобилей подбросило в воздух.

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Соответствующее видео опубликовало одесское коммунальное учреждение "Центр 077" на YouTube.

"В 13:30 на 7-й ст. Фонтана, недалеко от ресторана "Апшерон", произошел взрыв. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва, поднимающего смесь асфальта и песка на высоту 9-10 метров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киевском районе Одессы на улице произошел взрыв, в результате которого иномарку отбросило на трамвайные пути.

По данным полиции, взрыв произошел в результате испытаний газопровода.