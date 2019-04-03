В полиции назвали причину мощного взрыва в Одессе

Взрыв под припаркованным автомобилем произошел в результате испытаний газопровода.

В Одессе взрыв под припаркованным на улице Фонтанская дорога автомобилем произошел в результате испытаний газопровода.

Как сообщил УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент не связан с применением взрывных устройств или веществ.

По предварительной информации, взрыв произошел во время проверки новой газовой трубы, в результате чего на дороге образовался провал, несколько автомобилей получили механические повреждения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины взрыва выясняются.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнил представитель мэрии, частная подрядная организация проводила работы по переносу (установке) газовой трубы. По предварительным данным, газопровод прокладывали к высотному жилому новострою и сегодня проходили испытания.

Кроме того, стало известно, что во время взрыва в припаркованном BMW находился водитель. У мужчины, по предварительным данным, травма ноги, его забрала скорая помощь.

Пострадал также автомобиль Toyota, который стоял рядом с BMW – его «накрыло» песком, обломками асфальта выбиты стекла. Женщина-водитель незадолго до взрыва вышла из этой машины.

В коммунальном учреждении «Центр-077» сообщили, что взрыв произошел в 13:30 на 7 станции Большого Фонтана, недалеко от ресторана «Апшерон».

«В момент взрыва смесь асфальта и песка поднялась на высоту 9-10 метров. Причина взрыва выясняется. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, городские аварийные службы, бригада скорой помощи», - сообщили в учреждении.

Также повреждена иномарка, которую взрывной волной выбросило на трамвайное полотно. Оно разрушено. Движение трамваев парализовано.

Как уточнили в мэрии, трамваи в связи со взрывом газа на улице Петрашевского ходят только до 6 станции Большого Фонтана. Движение транспорта по полному маршруту возобновится после того, как поврежденную машину уберут с рельсов. Для этого вызван эвакуатор.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киевском районе Одессы на улице произошел взрыв, в результате которого иномарку отбросило на трамвайные пути.