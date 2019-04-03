В Одессе прогремел мощный взрыв: повреждены иномарка и трамвайные пути

По предварительным данным, взрыв произошел под припаркованным автомобилем BMW, в результате чего иномарку отбросило на трамвайные пути.

Сегодня в Киевском районе Одессы в результате взрыва повреждены иномарка и трамвайные пути.

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции Одесской области, ЧП случилось около 13.30 по улице Фонтанская дорога, 55.

По предварительным данным, взрыв произошел под припаркованным автомобилем BMW. В результате иномарку отбросило на трамвайные пути. Взрыв также привел к разрушению дорожного полотна.

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«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавших нет. Движение трамваев парализовано. Патрульные осуществляют отвод транспорта», - сообщили в управлении.

Причина происшествия устанавливается. На месте также работают представители соответствующих ведомств, в том числе газовщики.

Как рассказали местному изданию «Думская» в пресс-службе ГУНП, взрывного устройства не было.

«По предварительной информации, взрывного устройства не было, пострадавших нет. Полиция выясняет, что произошло на самом деле», - заявили в ГУНП.

Водитель BMW, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, говорит, что чувствовался едкий запах газа.