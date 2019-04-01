Молодые люди спортивной внешности покинули площадь у здания ЦИК, оставив после себя объедки (видео)

Площадь Леси Украинки, на которой находится здание Центральной избирательной комиссии, опустела.

«Титушки» покинули площадь у здания Центральной избирательной комиссии. Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 01.20 на площади Леси Украинки практически нет людей.

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Молодые люди спортивной внешности, которые находились перед зданием ЦИК почти целый день, ушли.

Также сворачивают свою работу съемочные группы телеканалов, которые работали на улице перед зданием ЦИК целый день.

Как сообщал УНИАН, днем ​​31 марта на площади Леси Украинки возле Центризбиркома собралось около 150 молодых людей спортивного телосложения. Они представились членами всеукраинской общественной организации "Потон" и заявили, что будут наблюдать за ходом избирательного процесса.