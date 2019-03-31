В ЦИК заявляют, что не испытывают никакого давления из-за молодых людей под зданием

Глава ЦИК Татьяна Слипачук уверена, что правоохранители должным образом отреагируют на любые незаконные действия со стороны молодых людей, которые почти целый день находятся под зданием ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук отмечает, что члены ЦИК не испытывают никакого давления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге, отвечая на вопрос, известно ли ей, кто эти молодые люди, которые целый день находятся возле здания Центризбиркома.

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«Мне неизвестно. Поверьте мне, что у членов ЦИК было достаточно работы для того, чтобы не отвлекаться на то, что происходит на улице. Но я могу сказать, что никакого давления или агрессивных действий в здании ЦИК и вокруг него я не чувствовала, как и мои коллеги», - сказала Слипачук.

По ее словам, если молодые люди не нарушают закон, то они могут находиться возле ЦИК.

«А если люди будут нарушать закон, то, я надеюсь, что наши правоохранительные органы будут реагировать», - сказала Слипачук.

Как сообщал УНИАН, днем на площади Леси Украинки возле ЦИК собрались около 150 молодых людей спортивного телосложения. Они представились как члены всеукраинской общественной организации "Потон". По их словам, они будут оставаться под зданием ЦИК и наблюдать за ходом избирательного процесса.