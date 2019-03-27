В Кременчуге найдено тело третьего пропавшего при опрокидывании лодки на Днепре (фото)
17:46, 27 марта 2019Происшествия
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Поиск последнего из четырех пропавших продолжаются.
Сегодня с Днепра уже достали двух парней / фото УНИАН
В Кременчуге Полтавской области найдено тело третьего человека, который пропал в результате опрокидывания лодки на Днепре 24 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Полтавской области.
«Сегодня из Днепра достали двоих парней. Один был хозяином лодки, а второй – его друг, который работал в полиции»,- сообщили УНИАН спасатели.
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В ГСЧС отметили, что поиски последнего утопленника (девушки) продолжаются.
Фото УНИАН
Как сообщал УНИАН, вечером 24 марта в районе Кременчуга Полтавской области на Днепре в результате опрокидывания лодки одна девушка спаслась, еще четыре человека пропали без вести. На момент происшествия в лодке находились две девушки и трое парней.
26 марта было найдено тело одного из четырех пропавших.
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