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В Кременчуге найдено тело третьего пропавшего при опрокидывании лодки на Днепре (фото)

17:46, 27 марта 2019
Происшествия
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Сегодня из Днепра уже достали двоих парней / фото УНІАН

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Полтавской области.

«Сегодня из Днепра достали двоих парней. Один был хозяином лодки, а второй – его друг, который работал в полиции»,- сообщили УНИАН спасатели.

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В ГСЧС отметили, что поиски последнего утопленника (девушки) продолжаются.

Фото УНИАН

Как сообщал УНИАН, вечером 24 марта в районе Кременчуга Полтавской области на Днепре в результате опрокидывания лодки одна девушка спаслась, еще четыре человека пропали без вести. На момент происшествия в лодке находились две девушки и трое парней.

26 марта было найдено тело одного из четырех пропавших.

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Теги: #Кременчуг#Днипро#лодкапогода в Кременчуге