В Кременчуге найдено тело третьего пропавшего при опрокидывании лодки на Днепре (фото)

Поиск последнего из четырех пропавших продолжаются.

В Кременчуге Полтавской области найдено тело третьего человека, который пропал в результате опрокидывания лодки на Днепре 24 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Полтавской области.

«Сегодня из Днепра достали двоих парней. Один был хозяином лодки, а второй – его друг, который работал в полиции»,- сообщили УНИАН спасатели.

Читайте такжеВ Кременчуге на Днепре опрокинулась лодка - четыре человека пропали без вести (фото)

В ГСЧС отметили, что поиски последнего утопленника (девушки) продолжаются.

Как сообщал УНИАН, вечером 24 марта в районе Кременчуга Полтавской области на Днепре в результате опрокидывания лодки одна девушка спаслась, еще четыре человека пропали без вести. На момент происшествия в лодке находились две девушки и трое парней.

26 марта было найдено тело одного из четырех пропавших.