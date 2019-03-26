Штаб Гриценко в Киеве эвакуировали из-за фейкового минирования

Сам Анатолий Гриценко сообщил в Facebook, что инцидент обошелся без «политических провокаций».

Информация о заминировании офиса кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко в Киеве не подтвердилась.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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Анонимное сообщение поступило по спецлинии 102: неизвестный заявил, что 25 марта во время распития алкогольных напитков его знакомый говорил о заминировании офиса Гриценко и даже показал пакет с устройством, похожим на взрывчатку.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления и специалисты профильных служб. Проводились эвакуация лиц из помещения, а также тщательная проверка здания и прилегающей к нему территории. Опасных предметов не обнаружено.

Указанная информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Правоохранители принимают меры для установления личностей мужчины, который сообщил о заминировании, и его товарища, говорится в сообщении.

Сам Анатолий Гриценко сообщил в Facebook, что инцидент обошелся без «политических провокаций».