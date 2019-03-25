Ляшко и Гриценко встретятся на дебатах

Кандидаты выскажут свои предложения по трем темам: нацбезопасность, законодательные инициативы и экономика.

На телеканале «UA:Перший» 27 марта состоятся дебаты между кандидатами в президенты Украины Олегом Ляшко и Анатолием Гриценко.

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Как сообщает «Страна», об этом ведущие канала сообщили в прямом эфире. Оба кандидата подтвердили свое участие.

Дискуссия начнется в 18:30 и будет продолжаться два часа. Кандидаты выскажут свои предложения по трем темам: нацбезопасность, законодательные инициативы и экономика. Кроме того, они ответят на вопросы друг друга, экспертов и телезрителей.

Сегодня состоялись дебаты между Аркадием Корнацким и Игорем Смешко. Телезрители отдали предпочтение второму кандидату. Он победил с результатом 98% против 2%. В эфире также должен был принять участие Александр Вилкул, но он написал письменный отказ от участия в дебатах.

Ранее кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал имя будущего главы правительства в случае победы на выборах 2019 года - новым премьером будет Андрей Садовый.