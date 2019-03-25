цей матеріал доступний українською

Ляшко и Гриценко встретятся на дебатах

21:49, 25 марта 2019
Выборы 2019
121 0
Гриценко идет на дебаты с Ляшко / УНИАН

Читайте такжеРейтинг Зеленского в списке кандидатов в президенты перевалил за 30% - опрос КМИС

Как сообщает «Страна», об этом ведущие канала сообщили в прямом эфире. Оба кандидата подтвердили свое участие.

Дискуссия начнется в 18:30 и будет продолжаться два часа. Кандидаты выскажут свои предложения по трем темам: нацбезопасность, законодательные инициативы и экономика. Кроме того, они ответят на вопросы друг друга, экспертов и телезрителей.

Сегодня состоялись дебаты между Аркадием Корнацким и Игорем Смешко. Телезрители отдали предпочтение второму кандидату. Он победил с результатом 98% против 2%. В эфире также должен был принять участие Александр Вилкул, но он написал письменный отказ от участия в дебатах.

Ранее кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал имя будущего главы правительства в случае победы на выборах 2019 года -  новым премьером будет Андрей Садовый.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Олег Ляшко#Анатолий Гриценко