В Одесской области в лесничестве вспыхнул крупный пожар, к тушению привлечена авиация (фото)
16:40, 19 марта 2019Происшествия
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По состоянию на 14.00 площадь пожара составила 20 га камыша и 8 га травяного настила. Для ликвидации возгорания привлечена авиация.
Угрозы населенным пунктам пока нет \ od.dsns.gov.ua
В Одесской области спасатели ликвидируют пожар, охвативший почти 30 га Вилковского лесничества.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня примерно в 11:35 в службу спасения поступила информация о том, что на 8 км автодороги «Вилково-Одесса» в Килийском районе горит камыш на территории плавней Вилковского лесничества.
Для проведения тушения пожара с воздуха задействовано самолет ГСЧС \ od.dsns.gov.ua
По состоянию на 14.00 площадь пожара составила 20 га камыша и 8 га травяного настила.
Угрозы населенным пунктам пока нет.
В Одесской области спасатели ликвидируют пожар \ od.dsns.gov.ua
Как отметили в пресс-службе, к тушению пожара привлечены 22 человека и 7 единиц техники, из них от ГСЧС – 14 человек личного состава и 3 единицы техники. Для проведения тушения пожара с воздуха привлечен самолет ГСЧС.
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