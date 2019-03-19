В Одесской области в лесничестве вспыхнул крупный пожар, к тушению привлечена авиация (фото)

По состоянию на 14.00 площадь пожара составила 20 га камыша и 8 га травяного настила. Для ликвидации возгорания привлечена авиация.

В Одесской области спасатели ликвидируют пожар, охвативший почти 30 га Вилковского лесничества.

Читайте такжеВ Чернобыльской зоне горит 5 гектаров леса (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня примерно в 11:35 в службу спасения поступила информация о том, что на 8 км автодороги «Вилково-Одесса» в Килийском районе горит камыш на территории плавней Вилковского лесничества.

По состоянию на 14.00 площадь пожара составила 20 га камыша и 8 га травяного настила.

Угрозы населенным пунктам пока нет.

Как отметили в пресс-службе, к тушению пожара привлечены 22 человека и 7 единиц техники, из них от ГСЧС – 14 человек личного состава и 3 единицы техники. Для проведения тушения пожара с воздуха привлечен самолет ГСЧС.