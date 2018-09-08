Харьковские спасатели ликвидировали пожар, во время тушения которого упал вертолет (фото)

Огнем было охвачено 5 га 2 га низового верхового хвойного леса.

Спасатели ликвидировали пожар в Красноградском лесничестве возле села Натальино Харьковской области.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области, пожар, продолжавшийся с 6 сентября, был ликвидирован сегодня утром.

Огнем было охвачено 5 га низового и 2 га верхового хвойного леса. Огонь подошел вплотную к жилым домам, сгорело два из них. Из-за сухой и ветреной погоды существовала угроза дальнейшего распространения пожара по жилому сектору.

В тушении пожара были задействованы 35 человек и 14 единиц техники от ГСЧС, и 15 человек и четыре трактора от лесничества и 15 единиц техники. Кроме того, пожарный самолет АН-32 осуществил два сброса воды в очаг пожара. Также в тушении пожара принимал участие вертолет МИ-8 ГСЧС, осуществивший аварийную посадку. Члены экипажа не пострадали.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, по факту пожара в Красноградском лесничестве было открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По факту падения вертолета ГСЧС также возбуждено дело по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта).