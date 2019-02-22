В больнице оккупированной Евпатории произошла стрельба, есть пострадавшие – СМИ
В Евпаторийской городской больнице во время ночного дежурства произошла стрельба.
Об этом сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на крымские СМИ.
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По предварительным данным, между двумя врачами Евпаторийской городской больницы произошла «бытовая конфликтная ситуация», в ходе которой было применено травматическое оружие.
Публичных комментариев участников конфликта нет.
Российские полицейские устанавливают степень тяжести полученных медиками травм. Официально российская полиция не сообщает о произошедшем.
Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, около 50 были госпитализированы.