В больнице оккупированной Евпатории произошла стрельба, есть пострадавшие – СМИ

Официально российская полиция не сообщает о произошедшем.

В Евпаторийской городской больнице во время ночного дежурства произошла стрельба.

Об этом сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на крымские СМИ.

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По предварительным данным, между двумя врачами Евпаторийской городской больницы произошла «бытовая конфликтная ситуация», в ходе которой было применено травматическое оружие.

Публичных комментариев участников конфликта нет.

Российские полицейские устанавливают степень тяжести полученных медиками травм. Официально российская полиция не сообщает о произошедшем.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, около 50 были госпитализированы.