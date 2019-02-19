В Тернопольской области ревнивый мужчина нанес около 40 ножевых ранений себе и жене (фото)

По предварительным данным, во время ссоры мужчина нанес около 20 ударов жене в живот, грудную клетку, предплечья и проникающий в селезенку.

В Тернопольской области мужчина из ревности нанес около 40 ножевых ранений себе и жене, оба находятся в реанимации.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, инцидент произошел 18 февраля около 18:30 в одном из сел Борщевского района.

Полицейские выяснили, что ранее мужчина из ревности систематически избивал жену. После последних побоев 24-летняя потерпевшая попала в больницу, а на нападавшего правоохранители открыли уголовное производство. Однако привлечь его к ответственности не удалось, поскольку он уехал на заработки в другое государство.

По возвращении сразу пошел разбираться к женщине, которая от него с тремя детьми переехала к родителям.

«Женщина отказалась общаться с мужчиной, тогда на глазах родителей он приложил ей к горлу нож и повел из дома на улицу. Приехавшие на место происшествия полицейские пошли искать супругов. Со стороны поля услышали крики женщины. Когда подошли, то увидели потерпевшую с ножевыми ранениями. Мужчина несколько раз ударил ножом в область живота и себя, а когда подошли полицейские, начал отбиваться и от них», - говорится в сообщении.

Полицейские поймали нападавшего. Обоих – мужа и жену - «скорая» доставила в реанимацию.

По предварительным данным, во время ссоры мужчина нанес около 20 ударов жене в живот, грудную клетку, предплечье и проникающий - в селезенку. Примерно столько же раз он успел ударить себя.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжое телесное повреждение").