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В Одессе мужчина ранил ножом в живот пассажира троллейбуса

04:45, 05 февраля 2019
Происшествия
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Потерпевший госпитализирован / фото mukachevo.net

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, это произошло сегодня вечером в районе Ивановского путепровода в троллейбусе, следовавшем по маршруту №12.

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Со слов очевидцев, потерпевший заступился за девушку, к которой приставали несколько мужчин. Один из них ударил мужчину ножом в область брюшной полости.

Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил УНИАН факт случившегося.

«Потерпевший госпитализирован. Подозреваемый задержан», - сказал Форостяк.

По некоторым данным, злоумышленник ранее судим за аналогичные преступления. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: #нападение#нож#Одесса