Потерпевший заступился за девушку, к которой приставали несколько мужчин, злоумышленник задержан.

В Одессе мужчина ранил ножом в живот пассажира троллейбуса.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, это произошло сегодня вечером в районе Ивановского путепровода в троллейбусе, следовавшем по маршруту №12.

Читайте такжеВ Полтаве задержали мужчину, выбивавшего из женщины признание в измене металлическим крюком

Со слов очевидцев, потерпевший заступился за девушку, к которой приставали несколько мужчин. Один из них ударил мужчину ножом в область брюшной полости.

Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил УНИАН факт случившегося.

«Потерпевший госпитализирован. Подозреваемый задержан», - сказал Форостяк.

По некоторым данным, злоумышленник ранее судим за аналогичные преступления. Решается вопрос об открытии уголовного производства.