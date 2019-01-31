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В Харькове мужчина устроил резню в кафе

14:18, 31 января 2019
Происшествия
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Открыто уголовное производство / фото УНИАН

Об этом сообщает Newsroom. Инцидент произошел в заведении "Берлога" на улице Дружбы Народов, 246 около трех часов ночи. По информации силовиков, у 33-летнего ранее судимого за кражу гражданина произошел конфликт с компанией отдыхающих.

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"В результате подозреваемый достал нож и нанес ранения двум мужчинам 32 и 36 лет, а также 30-летней женщине. Все пострадавшие были доставлены в больницу, медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Открыто уголовное производство по статьям 15, 115 УК Украины ("покушение на убийство"). Решается вопрос о задержании фигуранта", - говорится в сообщении.

Ранее в Нью-Йорке женщина устроила резню в детсаду.

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Теги: #Харьков#драка с поножовщиной