В Харькове мужчина устроил резню в кафе

Подозреваемый достал нож и нанес ранения двум мужчинам 32 и 36 лет, а также 30-летней женщине.

В харьковском кафе мужчина едва не убил трех человек.

Об этом сообщает Newsroom. Инцидент произошел в заведении "Берлога" на улице Дружбы Народов, 246 около трех часов ночи. По информации силовиков, у 33-летнего ранее судимого за кражу гражданина произошел конфликт с компанией отдыхающих.

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"В результате подозреваемый достал нож и нанес ранения двум мужчинам 32 и 36 лет, а также 30-летней женщине. Все пострадавшие были доставлены в больницу, медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Открыто уголовное производство по статьям 15, 115 УК Украины ("покушение на убийство"). Решается вопрос о задержании фигуранта", - говорится в сообщении.

Ранее в Нью-Йорке женщина устроила резню в детсаду.