ДТП с маршруткой в Одесской области: в больнице скончалась одна из пострадавших

Таким образом количество жертв аварии увеличилось до двух.

В больнице скончалась женщина, пострадавшая в жутком ДТП с маршруткой в Одесской области. Таким образом количество жертв аварии увеличилось до двух.

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, причиной ДТП стал выезд автомобиля BMW на встречную полосу, где он столкнулся с маршруткой Килия-Одесса.

Сообщается, что на данный момент водитель легковушки задержан в порядке статьи 208 КПК. Завтра суд будет определять ему меру пресечения. Правоохранители будут ходатайствовать об аресте.

Как сообщал УНИАН, 31 января возле села Николаевка в Одесской области столкнулись легковушка, маршрутка и мопед. В результате аварии на месте происшествия погибла 14-летняя девушка, ещё 15 человек получили травмы.