В Одесской области погибшей в ДТП с участием маршрутки оказалась 14-летняя девочка

Мать погибшей девочки, которая также ехала в указанной маршрутке, находится в тяжелом состоянии.

Погибшей в дорожно-транспортном происшествии в Одесской области с участием маршрутки оказалась 14-летняя жительница города Килии.

Как сообщил УНИАН глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, 31 января в ДТП на трассе Одесса - Рени погибла пассажирка маршрутки - ученица 2-й школы Ксения Манько.

«От имени жителей Килийской громады выражаю искренние соболезнования родным и близким», - отметил Бойченко.

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Как сообщили в Килийской ОТГ, мать погибшей девочки, которая также ехала в указанной маршрутке, находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, 31 января в Саратском районе Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки один человек погиб, 14 пострадали. Столкновение маршрутного автобуса Килия-Одесса с легковым автомобилем BMW произошло на 93 км трассы Одесса-Рени. В полиции сообщили, что в результате ДТП погибла молодая женщина – пассажирка автобуса, в крайне тяжелом состоянии находится водитель BMW.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.