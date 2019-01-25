На Подоле в Киеве горел ресторан (фото)

Тушить огонь прибыли более полусотни спасателей.

Ликвидация пожара в ресторане, возникшего в Подольском районе Киева вечером 24 января, завершилась.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

По данным спасателей, по состоянию на 23:30 пожар был локализован, а в 00:10 ликвидирован. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

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"Возгорание произошло на 2м этаже здания, огонь распространился на крышу. Из помещения изъято 6 газовых баллонов. На месте работали 15 единиц пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Произошел пожар в ресторане, что в Подольском районе города. Речь идет о ресторане Tike.