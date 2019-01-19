В Запорожской области в результате пожара погибло трое людей, среди них двое детей

Погибли дети в возрасте 10 и 4 года.

В с. Степное Запорожского района в результате пожара в частном доме погибло трое людей.

Читайте такжеВблизи Львова спасатели несколько часов тушили пожар на маслозаводе

Пожар произошел около 14.00 18 января, сообщили сегодня в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"На месте пожара обнаружены тела 3 человек, из них 2 ребенка (2008 и 2014 г.р.). В 14:52 пожар был ликвидирован на площади 40 м кв.", - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 16 спасателей и 3 единицы техники.

Как сообщал УНИАН, 9 января на Львовщине во время пожара в доме погиб младенец, еще один ребенок был госпитализирован.