цей матеріал доступний українською

В Запорожской области в результате пожара погибло трое людей, среди них двое детей

08:45, 19 января 2019
Происшествия
67 0
В Запорожской области в результате пожара погибли дети / фото УНИАН

Читайте такжеВблизи Львова спасатели несколько часов тушили пожар на маслозаводе

Пожар произошел около 14.00 18 января, сообщили сегодня в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"На месте пожара обнаружены тела 3 человек, из них 2 ребенка (2008 и 2014 г.р.). В 14:52 пожар был ликвидирован на площади 40 м кв.", - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 16 спасателей и 3 единицы техники.

Как сообщал УНИАН, 9 января на Львовщине во время пожара в доме погиб младенец, еще один ребенок был госпитализирован.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#пожар#Запорожье