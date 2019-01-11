"Пусть умрут вместе со мной": в Киеве женщина перерезала газовый шланг и едва не взорвала дом

Чудом спаслись соседи - семья с маленькими детьми.

В Шевченковском районе Киева удалось предотвратить взрыв газа в одном из жилых домов. Жительница одной из квартир решила покончить жизнь самоубийством, перерезав газовый шланг.

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Соседи вовремя заметили и вызвали спасателей. Об этом сообщил ресурс ДТП.kiev.ua в Facebook, опубликовав пост женщины, семья которой чудом спаслась от гибели.

На Нивках в одном из жилых домов на улице Саратовская бывшая учительница младших классов перерезала газовый шланг в своей кухне, тепло оделась, положила в карман паспорт и стала ждать смерти. Она оставила на столе завещание, где пояснила, что таким образом хочет совершить суицид. “Я прожила уже 56 лет и хватит. Соседей не жалко, пусть умрут вместе со мной. Мне все равно“, - написала соседка “тетя Ира“.

“Это моя семья. Сегодня с 5 до 6 часов утра мы должны были умереть. Вместе с большинством жителей нашего парадного. Так решила соседка тетя Ира“, - написала Светлана Шевченко соседка самоубийцы на своей странице, опубликовав фото с мужем и двумя маленькими детьми.

Светлана отметила, что не имеет проблем со сном, но в это утро проснулась и услышала запах газа, разбудила мужа. Они вызвали полицию и газовую службу. Соседку забрали в психбольницу.

“Суровый мужчина из службы газа с дрожью в голосе сказал, что нам всем тут оставалось 5-10 минут, ну или кто-то включил бы свет, или закурил“, - написала мать спасшегося семейства.

Полиция составила акт по статье 195 ККУ “Угроза уничтожения имущества“. Теперь по словам женщины, она с содроганием ждет, когда “тетю Иру“ отпустят из психбольницы. Она просит помочь советом, что делать и к кому обращаться.

По ее словам, все жители подъезда в шоке и готовы объединиться для защиты себя и своих жизней.