Под Киевом на улице зарезали мужчину

Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.

В селе Святопетровское Киево-Святошинского района на улице зарезали 53-летнего мужчину.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что тело мужчины с явными признаками насильственной смерти обнаружили на улице Владимирской.

"Погибшим оказался 53-летний местный житель. Тело мужчины, на котором обнаружены проникающие ножевые ранения, направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции проводят неотложные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление человека, причастного к совершению преступления, и его задержание.

В то же время спикер Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что мужчина вышел из маршрутки и направлялся домой. "На него напали сзади двое мужчин, несколько раз ударили ножом в спину, после чего он упал ... Он на месте и умер", - сказал спикер.

Ранее УНИАН сообщал, что под Киевом в селе Святопетровское неизвестные похитили молодого парня - Николая Куликова. Его силой затолкнули в автомобиль Citroen и увезли в неизвестном направлении.