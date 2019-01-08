На Харьковщине во время пожара погибли младенец и его 17-летняя мать

Предварительная причина возникновения пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

В Харьковской области во время пожара в жилом доме погибли младенец и его 17-летняя мать.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

Сообщение о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилого дома на четырех собственников в городе Купянск, ул. Студенческая, 45, поступило 7 января в 20:38.

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На момент прибытия спасателей огонь охватил две комнаты, а также деревянные конструкции перекрытия и кровли на общей площади около 100 кв. м. Во время тушения пожара в жилище были обнаружены тела двух погибших: девушки 2001 года рождения и ее 4-месячного сына.

В 20:50 пожар был локализован, а в 23:25 полностью ликвидирован. Другие квартиры жилого дома не пострадали. Предварительная причина возникновения пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

По факту гибели двух человек правоохранительные органы проводят следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Кривом Роге в результате пожара в доме пострадали 2 человека.