В Кривом Роге горел дом: пострадало два человека

Возгорание возникло в квартире на первом этаже.

В Кривом Роге в результате пожара в доме пострадали 2 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

«31 декабря в 15:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Маршака Терновского района города Кривой Рог», - говорится в сообщении.

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Возгорание возникло в квартире на первом этаже пяти-этажного жилого дома.

Из-за пожара пострадало два человека - сын хозяйки квартиры гражданин 1972 года рождения, который госпитализирован в городскую больницу №7 с предварительным диагнозом отравление продуктами горения, и знакомый сына хозяйки, гражданин 1982 года рождения, от госпитализации отказался.

Пожар локализован в 15:16 и ликвидирован в 15:30. Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, в Днепре во время пожара в жилом доме пожарники спасли двух человек и десять человек эвакуировали.