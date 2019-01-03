Появилось видео убийства сотрудника УГО в Киеве, сам подозреваемый сдался полиции (видео)

В полиции подтвердили, что подозреваемым является киевлянин 1982 года рождения.

Мужчина, который в центре Киева ударом в голову убил 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны, сдался полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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«Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. С ним проводят первоочередные следственные действия», - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили, что подозреваемым является киевлянин 1982 года рождения.

Также в СМИ появилось видеозапись ночного инцидента, на котором видно, что сотрудник УГО стоит в окружении троих человек. После удара одного из них мужчина падает, ударяясь затылком об асфальт, и теряет сознание.

Как сообщал УНИАН, в полицию вечером 2 января поступило сообщение о том, что на улице Саперное поле в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников потерял сознание. На место немедленно выехали следственно-оперативная группа и врачи. Медики констатировали смерть 26-летнего киевлянина.

Позже в СМИ появилась информация о том, что подозреваемым является Петр Очеретяный – украинец, профессиональный боксер-тяжеловес, 36 лет (родился 27 августа 1982 года в Киеве).

Необходимо отметить, что у подозреваемого Петра Очеретяного есть брат-близнец Павел, который также является боксером.