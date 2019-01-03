Убийство сотрудника УГО в Киеве: подозреваемым оказался боксер – СМИ (видео)

У подозреваемого Петра Очеретяного есть брат-близнец Павел, который также является боксером.

Мужчина, который в центре Киева ударом в голову убил 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны, оказался профессиональным боксером.

Об этом сообщает «Информатор».

В данный момент местонахождение подозреваемого неизвестно, и полиция ведет активные поиски по ориентировке. Однако в СМИ появилась информация о том, что подозреваемым в убийстве оказался киевлянин Петр Очеретяный, который проживал в ЖК «Французский квартал», где и произошло убийство.

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По данным спортивного портала ringside24.com, Очеретяный – украинец, профессиональный боксер-тяжеловес, ему 36 лет (родился 27 августа 1982 года в Киеве). Дебютировал на соревнованиях 20 марта 2005 года, регулярно участвовал в поединках.

Как сообщает «Народна правда», ссылаясь на портал BoxRec, на котором размещена база данных боксерских поединков и информация о боксерах, Очеретяный родился и тренировался в Киеве, в его карьере - 10 боев. Выступления на профессиональном ринге он начал в марте 2005 года, а завершил боем на турнире, посвященном Дню Независимости в городе Узин Киевской области в 2009 году, где победил боксера из Беларуси Дмитрия Адамовича. Отмечается, что Петр Очеретяный имеет только одно поражение.

Интересным фактом является то, что у Петра Очеретяного есть брат-близнец Павел, который также является боксером. По информации сайта boxnews.com.ua, братья как родились, так и начали и завершили карьеру в один день. Единственная разница - Павел имеет на два боя меньше и вместо поражения - одну ничью.

Как сообщал УНИАН, в полицию вечером 2 января поступило сообщение о том, что на улице Саперное поле в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников потерял сознание. На место немедленно выехали следственно-оперативная группа и врачи. Медики констатировали смерть 26-летнего киевлянина.