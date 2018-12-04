В Днепре пьяный мужчина избил 8-месячного сына

Соседи уже не могли слушать как плачет ребенок, поэтому вызвали скорую и полицию.

В Днепре на линию "102" позвонила жительница многоэтажного жилого дома по улице Леонида Жебунева и сообщила, что ее пьяный сосед бьет своего 8-месячного ребенка и вероятно сломал ему ногу.

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Патрульные, которые прибыли на место происшествия, были поражены равнодушием и бесчеловечным отношением родителей к своему малышу.

Соседи уже не могли слушать как плачет ребенок, поэтому вызвали скорую и полицию. Они рассказали, что малыш не имеет должного ухода, постоянно голодный. Его 27-летний отец злоупотребляет алкоголем, не работает, бьет ребенка за то, что он кричит. Его 18-летняя жена тоже не может справиться с малышом.

Полицейские увидели, что ребенок истощен и имеет травму ноги. Врачи отметили, что предварительно это может быть перелом или вывих.Отец имел признаки алкогольного опьянения и признался в том, что такая травма у ребенка уже более двух недель. Вызывать врачей родители просто не захотели.

Врачи мальчика госпитализировали. Инспекторы же вызвали следственно-оперативную группу и ювенальную превенцию, чтобы те зафиксировали факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.