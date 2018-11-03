В Харьковской области неизвестные убили 15-летнюю девочку

Тело школьницы было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка.

В Харьковской области в лесополосе обнаружено тело 15-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

«Заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в дежурную часть Харьковского отдела полиции 2 ноября в 20:29», — говорится в сообщении.

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На поиски школьницы задействовали весь личный состав районной полиции. Тело школьницы было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка.

Кто виновен в гибели ребенка и как она там оказалась неизвестно.

Напомним, 1 ноября в Киеве на Печерске задержали 40 человек с балаклавами, дубинками и пиротехническими средствами. Во время задержания злоумышленники избили правоохранителей.

Ранее сообщалось, что 15 октября около метро Харьковская в Киеве произошла масштабная драка с участием 40 человек. По словам очевидцев, в происшествии участвовали около 40 человек славянской и восточной внешности. Во время разбирательств один из мужчин разбил лобовое стекло рядом стоящего авто столбиком для парковки.