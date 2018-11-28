В Киеве разоблачили группу торговцев оружием во главе с нацгвардейцем

В состав группировки входил военнослужащий Нацгвардии, которого задержали при попытке сбыта восьми единиц огнестрельного оружия.

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, торговавших огнестрельным оружием.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, операцию проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Генпрокуратурой.

Так, оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которого входил военнослужащий Нацгвардии, заказывали из-за рубежа «комплектующие» для сбора оружия и получали их с помощью международных почтовых отправлений.

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"Злоумышленники собирали средства поражения и реализовывали клиентам на «черном рынке», в том числе представителям криминальных кругов. Средняя стоимость одной единицы оружия составляла две тысячи долларов США", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии в Киеве при попытке сбыта восьми единиц огнестрельного оружия. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли запчасти к короткоствольному огнестрельному оружию, в частности, пистолетные затворы, рамки, стволы и магазины.