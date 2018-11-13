цей матеріал доступний українською

На Львовщине 58-летний мужчина упал с дерева и умер

15:22, 13 ноября 2018
Происшествия
73 0
Полиция устанавливает обстоятельства несчастного случая / фото УНИАН

Об этом пишет Zahid.net. «Правоохранители предварительно установили, что 58-летний житель района, обрезая ветки ореха, упавшего с дерева и в результате полученных травм скончался на месте», ‒ рассказали в полиции.

Читайте такжеВ Одессе волна смыла девушку с пирса в море, она утонула

Полиция устанавливает обстоятельства несчастного случая.

Ранее на Львовщине молния убила мужчину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полиция#Львовщина