На Львовщине 58-летний мужчина упал с дерева и умер

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Золочеве погиб 58-летний мужчина, который взобрался на орех и, обрезая ветку, упал с дерева.

Об этом пишет Zahid.net. «Правоохранители предварительно установили, что 58-летний житель района, обрезая ветки ореха, упавшего с дерева и в результате полученных травм скончался на месте», ‒ рассказали в полиции.

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Полиция устанавливает обстоятельства несчастного случая.

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