На Львовщине молния убила мужчину

Погиб мужчина 1968 года рождения, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Во Львовской области от удара молнии погиб мужчина.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Львовской области, сегодня, 31 июля, около 17.40 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Жовковского района во время грозы от удара молнии погиб 47-летний местный житель.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая установит, где именно погиб мужчина и все обстоятельства этого происшествия.

Ранее под Одессой от удара молнии погиб парень, еще один в реанимации.