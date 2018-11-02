Действовал не один: эксперт поставил под сомнение официальную версию массовой бойни в Керчи (видео)

В интернете есть показания очевидцев, которые говорят, что сразу из двух мест были выстрелы в колледже в Керчи.

Человек, устроивший стрельбу и взрыв в керченском политехническом колледже, не мог действовать один.

Об этом рассказал эксперт Киевского научного института судебных экспертиз Юрий Ирхин, комментируя официальную версию российского следствия о событиях в Керчи 17 октября, передает "Крым.Реалии".

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К такому выводу эксперт пришел, проанализировав обстоятельства вооруженного нападения на студентов колледжа. Ирхин обратил внимание на количество погибших и раненных. По его мнению, такое количество жертв может быть лишь в случае, если нападавший "действовал не один".

"Исходя из общей картины произошедшего, он, скорее всего, действовал не один. Потому что слишком сложный механизм – криминалистический механизм совершения этого массового убийства. И очень много нестыковок. В Интернете есть показания очевидцев, которые говорят, что сразу из двух мест были выстрелы. Естественно, из этого можно сделать логический вывод, что он действовал не один. Я склонен думать, что он действовал не один, потому что слишком много потерпевших и слишком большой локус поражения", – сказал Ирхин.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине. Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.