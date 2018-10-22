Водитель автобуса, который вез актеров "Дизель Шоу", прокомментировал смертельное ДТП (видео)

У водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП, травма руки.

В Шевченковском суде Киева избирают меру пресечения водителю автобуса, который спровоцировал масштабную аварию на выходных.

В салоне автобуса находились юмористы из программы "Дизель Шоу". Во время столкновения погибла 48-летняя актриса Марина Поплавская.

В столице коллеги, друзья и поклонники проводили ее в последний путь.

Водитель утверждает, что он не спал за рулем. Говорит, что Марине Поплавской было плохо, она несколько раз подходила к нему и мерила давление. В один из таких моментов водитель якобы и отвлекся.

"Потом стала на колени, вытянулась и прогнулась. Говорит: "Спина болит". В этот момент, когда она вернулась, и было все совершено... Может, я немного отвлекся на нее", - говорит водитель.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября на Киевщине в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса юмористического проекта «Дизель Шоу» Поплавская. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. Поплавская, которая сидела возле водителя, погибла. Другие актеры и водитель получили травмы различной степени тяжести.

Участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, сейчас их здоровью ничего не угрожает.