В сети появилось последнее видео с погибшей в ДТП актрисой "Дизель Шоу" Поплавской

В ролике можно увидеть улыбающуюся актрису Марину Поплавскую, которая погибла в аварии.

В сети показали последние моменты с актерами "Дизель Шоу" перед трагической поездкой ДТП под Киевом.

Ролик снимал участник труппы Олег Иваница и опубликовал его на своей странице в Instagram. В нем можно увидеть улыбающуюся актрису Марину Поплавскую,погибшую в результате аварии.

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"Сегодня Луцк, завтра Львов. Друзья, если вы знаете какие-то особо невероятно-прекрасно-уникальные места, обязательно пишите. Экскурсионная подгруппа "Дизель Шоу" по возможности посетит объект, заснимет и еще раз прославит ваш город", – говорилось в его сообщении.

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.