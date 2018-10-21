Под Харьковом горят склады с зерном, к ликвидации пожара привлекли пожарный поезд (фото)

Пламя охватило площадь в 800 квадратных метров, существовала угроза дальнейшего распространения огня на соседние здания.

В селе Гавриловка Харьковской области в ночь на 21 октября вспыхнули склады частного сельскохозяйственного предприятия.

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Как сообщается на сайте ГСЧС, предприятие занималось хранением сельскохозяйственной продукции. Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

Первыми в борьбу с огнем вступили добровольцы добровольной пожарной команды предприятия на своей автоцистерне. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели пожарно-спасательной части ГСЧС из города Барвенково.

Отмечается, что пламя охватило площадь в 800 квадратных метров, существовала угроза дальнейшего распространения огня на соседние здания.

Сложности в борьбе с огнем придавала большая горючая нагрузка внутри складов. В одном из них хранилось 1795 т. подсолнечника, в другом – 1679 т. пшеницы.

Учитывая обстоятельства, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. В частности – дополнительные пожарные подразделения и пожарный поезд из. г Славянска.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 02:20 пожар удалось локализовать и отвести угрозу распространения пламени на рядом расположенные склады.

Сейчас на месте происшествия работают 22 человека личного состава ГСЧС, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда. Причина пожара и размер нанесенных убытков устанавливаются.

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