Села на Ривненщине затянуло дымом из-за пожара на полях (видео)

Спасатели Ривненщины третий день ликвидируют пожары в экосистемах области.

Спасатели Ривненщины третий день ликвидируют пожары в экосистемах области.

Так, в частности, пожарно-спасательные отделения ликвидируют возгорание сухих кустарников и тростника между городом Острог и селом Вильбивно Острожского района. Также проводятся мероприятия по ликвидации возгораний сухой подстилки в болотистой местности вблизи села Каменное Рокитновского района недалеко от государственной границы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в области.

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В местах, где очаги пожаров уже ликвидированы дежурят спасатели и лесники.

По словам спасателей, пожары возникли из-за человеческой халатности.

Дым от пожаров стелется гектарами. Жители окрестных сел жалуются, что ни на улице, ни дома нечем дышать, говорится в сюжете ТСН. Некоторые родители даже не пускают детей в школы.

Также из-за завесы дыма на дорогах Ровенской области снизилась видимость, полицейские даже выставляли патрули.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Одессе на берегу Черного моря произошел крупный пожар, в результате которого сгорели туристические домики.