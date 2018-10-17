Теракт в Керчи: что известно о взрыве в керченском колледже, все подробности (фото, видео)

Следственный комитет России переквалифицировал произошедшее в керченском колледже, где погибли 18 человек, из теракта в массовое убийство.

В оккупированной Россией Керчи в среду, 17 октября, произошел взрыв в политехническом колледже.

В результате взрыва, по последним данным, 18 человек погибли, еще около 50 пострадали. Большая часть пострадавших - подростки.

Что произошло в Керчи

По предварительно поступавшей информации, в помещении столовой колледжа произошел взрыв газа.

Однако эту версию практически сразу поставили под сомнение, поскольку здание политехнического колледжа в Керчи не газифицировано. Поэтому появилось предположение, что взорваться могли газовые баллоны.

Видео: Kerch.FM

Видео: Kerch.FM

Поскольку скорых машин для эвакуации пострадавших после взрыва в Крыму не хватало, их вывозили также общественным транспортом.

Позже СМИ восстановили приблизительную хронологию произошедшего. Так, около 11.40 стрелок с ружьем и самодельной бомбой зашел в школу в потоке людей на перемене между второй и третьей парой.

Поднявшись на второй этаж он открыл стрельбу по всем, кто проходил мимо. Через 5 минут у нападавшего закончились патроны, он спустился на первый этаж и активировал бомбу.

Очевидцы и СМИ о взрыве в керченском колледже

Сперва в соцсетях и на местных сайтах появились сообщения об автоматчиках в колледже и о том, что произошедшее является терактом.

Читайте также"Пацаны падают, кровь летит повсюду": очевидцы рассказали о теракте в Керчи

В частности, очевидцы сообщали, что в керченском металлургическом техникуме люди с автоматами. Также появилась информация, что в колледже пытались захватить заложников, после этого произошла стрельба и взрыв. По некоторым сведениям, неизвестные ходили по кабинетам и стреляли в учеников.

Студент колледжа в Керчи, где произошел взрыв, рассказал, что парень начал расстреливать всех из ружья.

В сети также появились фото из колледжа в Керчи, где произошел теракт на которых видно разгромленный после взрыва колледж, а также тела погибших во дворе.

Очевидцы происшествия также рассказали, что стрелок устроил взрыв в политехническом колледже, потому что у него закончились патроны. Один из студентов колледжа рассказал, что его однокурсник видел нападавшего. “Он шел по коридору, увидел человека с автоматом и побежал от него. Тот выстрелил в другого парня, а потом хотел и в моего друга, но патроны закончились. Друг смог убежать, вышел на задний двор и тогда в колледже прогремел взрыв. Очень много раненых, мы всех эвакуировали через окно, люди в панике”, - рассказал парень.

Директор техникума в Керчи Ольга Гребенникова рассказала о произошедшем в заведении. "Бегали с автоматами по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Здесь все наши... Настоящий теракт... Как в Беслане. Дети погибли, сотрудники погибли", - рассказала она.

Мощность бомбы, взорвавшейся в техникуме Керчи, была не менее 300 грамм в тротиловом эквиваленте.

Официально о теракте в Керчи

Первым официально о теракте в керченском колледже сообщил Национальный антитеррористический комитет России.

Согласно его заявлению, в Керчи произошел подрыв взрывного устройства, рассматривается версия теракта. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ РФ, осуществляются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В результате обследований в помещении колледжа біло найдено еще одно взрывное устройство. На месте работают взрывотехники, которые изучают обнаруженное устройство.

В свою очередь, Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту теракта и сообщил, что в колледже взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами. Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД.

Затем СК РФ переквалифицировал произошедшее из теракта в массовое убийство. "Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - заявили в СК.

Видео: Керчь ИНФО

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассматривают теракт как причину взрыва в колледже в оккупированной Керчи.

А сам Владимир Путин заявил, что мотивы теракта в колледже в Керчи изучаются. Также он поручил следственным органам провести расследование, а также обеспечить транспортировку пострадавших в центральные лечебные заведения России.

Но, несмотря на официальные сообщения, так называемый спикер "парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов уже заговорил об "украинском следе" в теракте в Керчи.

Подозреваемый в теракте в Керчи

По данным полиции, взрыв в Керчи устроил парень 20-25 лет, который попал на камеры наблюдения. У преступника якобы было оружие (12 калибр) и - предположительно - взрывчатое вещество.

В сети опубликовали фото парня, подозреваемого в теракте в политехническом колледже в Керчи. На фото - молодой светловолосый парень с автоматом в руках. Сообщается, что парень зашел в здание колледжа в одной одежде, а затем переоделся.

Позже стало известно, что теракт устроил 22-летний студент этого учебного заведения, который потом покончил с собой. Его тело было найдено застреленным на втором этаже учебного заведения.

Имя подозреваемого официально не сообщается. Телеграм-канал 112 утверждает, что взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.

СМИ со ссылкой на одногруппников Влада Рослякова пишут, что тот был замкнутым парнем, ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей.