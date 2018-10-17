СК РФ переквалифицировал дело о бойне в Керчи с теракта на "массовое убийство" - СМИ

Число погибших, по последним данным, – 18 человек.

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о подрыве бомбы и стрельбе в колледже оккупированной Керчи с теракта на массовое убийство.

Читайте такжеУстановлена личность террориста, устроившего взрыв в Керчи

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Число погибших, по последним данным, – 18 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Позднее появилась информация о стрелке. Изначально следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.