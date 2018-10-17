СК РФ переквалифицировал дело о бойне в Керчи с теракта на "массовое убийство" - СМИ
15:49, 17 октября 2018Происшествия
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Число погибших, по последним данным, – 18 человек.
Изначально было возбуждено дело по статье о теракте / фото kerch.fm
Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о подрыве бомбы и стрельбе в колледже оккупированной Керчи с теракта на массовое убийство.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Число погибших, по последним данным, – 18 человек.
Теракт в Керчи: что известно о взрыве в керченском колледже
Как сообщал УНИАН, сегодня в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Позднее появилась информация о стрелке. Изначально следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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