В керченском колледже взорвалась бомба - НАК России

Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ.

В политехническом колледже в оккупированной Керчи произошел подрыв взрывного устройства, рассматривается версия теракта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета России.

«Сегодня около 12-ти часов в городе Керчь в здании политехнического колледжа произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, около 50 ранены», - сказал представитель комитета.

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«Оперативным штабом координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер», - добавил он.

Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ РФ, осуществляются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что рассматривается версия теракта.

Он сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил следственным органам провести расследование, а также обеспечить транспортировку пострадавших в центральные лечебные заведения России.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек