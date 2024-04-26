Среди нарушений они выделяют бесчеловечное обращение и назначение непомерного залога.

В деле бизнесмена Игоря Коломойского, который находится под стражей по подозрению в завладении средствами "ПриватБанка", есть нарушения сразу трех статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). К такому выводу пришли эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR.

В мониторинговом заключении эксперты отмечают, что постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда от 27.02.2024, начальника отдела обеспечения досудебного следствия СБУ было обязано безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойского, предоставить необходимое лечение, а при установлении значительного ухудшения здоровья обеспечить транспортировку в медицинское учреждение, - однако это решение не было выполнено.

По словам адвокатов, сотрудники следственного изолятора отказываются допускать врачей к Коломойскому без его нотариального согласия на проведение медицинского обследования, но и не пускают нотариуса для оформления согласия. При этом лечащий врач Коломойского на допросе отмечал, что у его подзащитного много диагнозов, в частности, критические сердечно-сосудистые проблемы, проблемы с поджелудочной железой, увеличенная почка и др., ввиду чего Коломойский нуждается в оказании медицинской помощи, в том числе, за пределами следственного изолятора.

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Непредоставление надлежащей медицинской помощи может свидетельствовать о нарушении ст.3 ЕКПЧ, согласно которой никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, - говорится в заключении.

Более того, эксперты IAC ISHR видят в вышеизложенной ситуации не только возможное нарушение ст.3 ЕКПЧ, но и игнорирование и невыполнение решений национального суда, что является нарушением ст. 6 ЕКПЧ.

Кроме того, Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога на сто миллионов гривен до двух миллиардов триста миллионов гривен, что, по словам стороны защиты, все равно является непомерной суммой для Коломойского. При применении непомерного размера залога возможно констатировать нарушение ч.3 ст. 5 ЕКПЧ.

"Эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR пришли к выводу о возможном нарушении статей 3,5,6 ЕКПЧ в данном уголовном производстве, учитывая непредоставление надлежащей медицинской помощи Коломойскому И.В. и невыполнении постановлений национального суда. С учетом изложенного дело рекомендовано для дальнейшего мониторинга", - говорится в заключении.

Справка. ISHR (International society for human rights или Международное общество по правам человека), - это независимая, некоммерческая и неправительственная организация, которая имеет консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН, а также ассоциированный статус при Департаменте общественной информации ООН. Главный офис организации находится в Германии, однако представительства есть в десятках стран мира, в том числе и в Украине. ISHR занимается также мониторингом судебных заседаний в Украине на предмет наличия или отсутствия нарушений прав человека.

Напомним, 22 апреля Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил частично ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня с альтернативной определения залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривен.

25 апреля ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы адвокатов Коломойского о нарушении прав бизнесмена.