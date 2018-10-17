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Подозреваемый в теракте в Керчи найден мертвым (фото)

15:08, 17 октября 2018
Происшествия
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Подозреваемый в совершении теракта в Керчи найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа.

Об этом сообщает Телеграмм-канал 112. Других подробностей он не приводит.

"Тело стрелка, устроившего теракт в керченском политехе, нашли в здании колледжа. Он застрелился", - говорится в сообщении Телеграмм-канала Mash.

Имя подозреваемого официально не сообщается. По информации СМИ, это Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.

фото t.me/EV112

Как сообщал УНИАН, в политехническом колледже в оккупированной РФ Керчи произошел подрыв взрывного устройства. В СК РФ рассматривается версия теракта.

В результате теракта в политехническом колледже оккупированной Керчи, по последним данным, погибли 13 человек, еще около 50 получили ранения.

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Новость в сюжете: Теракт в Керчи
Теги: #Крым#взрыв#теракт#Керчь