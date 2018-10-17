Появилось фото подозреваемого в теракте в Керчи
14:46, 17 октября 2018Происшествия
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Парень зашел в здание колледжа в одной одежде, а затем переоделся.
В Керчи разыскивают парня, устроившего взрыв в колледже в Керчи / фото Mash
В сети опубликовали фото парня, подозреваемого в теракте в политехническом колледже в Керчи.
Фото опубликовано в Telegram-канале Mash. Сообщается, что сейчас парня разыскивают.
На фото - молодой светловолосый парень с автоматом в руках. Сообщается, что парень зашел в здание колледжа в одной одежде, а затем переоделся.
Керченский стрелок / фото Mash
Как сообщал УНИАН, в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 10 погибших, пострадало около полусотни человек.
Теракт в Керчи: что известно о взрыве в керченском колледже
Взорвалось неустановленное взрывное устройство. Очевидцы сообщают, что перед взрывом неизвестный ходил по коридорам и расстреливал студентов.
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