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Появилось фото подозреваемого в теракте в Керчи

14:46, 17 октября 2018
Происшествия
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В Керчи разыскивают парня, устроившего взрыв в колледже в Керчи / фото Mash

Фото опубликовано в Telegram-канале Mash. Сообщается, что сейчас парня разыскивают.

На фото - молодой светловолосый парень с автоматом в руках. Сообщается, что парень зашел в здание колледжа в одной одежде, а затем переоделся.

Керченский стрелок / фото Mash

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 10 погибших, пострадало около полусотни человек.

Взорвалось неустановленное взрывное устройство. Очевидцы сообщают, что перед взрывом неизвестный ходил по коридорам и расстреливал студентов.

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Новость в сюжете: Теракт в Керчи
Теги: #взрыв#теракт#Керчь