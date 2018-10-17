Появилось фото подозреваемого в теракте в Керчи

Парень зашел в здание колледжа в одной одежде, а затем переоделся.

В сети опубликовали фото парня, подозреваемого в теракте в политехническом колледже в Керчи.

Фото опубликовано в Telegram-канале Mash. Сообщается, что сейчас парня разыскивают.

На фото - молодой светловолосый парень с автоматом в руках. Сообщается, что парень зашел в здание колледжа в одной одежде, а затем переоделся.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 10 погибших, пострадало около полусотни человек.

Взорвалось неустановленное взрывное устройство. Очевидцы сообщают, что перед взрывом неизвестный ходил по коридорам и расстреливал студентов.