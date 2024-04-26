Одной из главных трудностей стали российские системы радиоэлектронной борьбы.

По словам заместителя министра обороны США по закупкам и обеспечению Билла ЛаПланте, американский боеприпас GLSDB очень плохо показал себя в условиях войны в Украине. Об этом в соцсети X (ранее - Twitter) написал OSINT-исследователь Джон Ридж.

Стоит пояснить, что сам ЛаПланте не назвал конкретного типа оружия. "Одна компания, не буду говорить кто это, придумала очень классную идею взять оружие класса "воздух-земля" и сделать его наземную версию, и это было бы дальнобойное огнестрельное оружие", - заявил представитель Пентагона.

И хотя название оружия в заявлении не указано, GLSDB единственная система, которую Украина получила от США и которая соответствует описанию ЛаПланте в полной мере. Фактически, именно об этом и сообщает Джон Ридж.

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Среди причин низкой эффективности ЛаПланте назвал российские системы РЭБ, большую зависимость от условий использования (GLSDB мешает грязь и т. п.), а также общую недоработанность комплекса.

"Если вы отправляете то, что не работает, людям, которые бьются за свою жизнь, они попробуют это трижды, а потом отложат. Именно это и произошло", - сказал американский чиновник.

Что такое GLSDB

Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) разработали компании Boeing и Saab Group, которые модифицировали авиационную бомбу GBU-39, добавив к ней ракетный двигатель. Таким образом, стало возможным запускать бомбу с наземных ракетных комплексов M270 и M142 HIMARS.

Максимальный радиус поражения GLSDB составляет 150 км. Точность попадания - до 1 м. Более подробно ознакомиться с тем, что собой представляет американский боеприпас, вы можете в нашем специальном материале.

Украина получает новые бомбы

Ранее сообщалось, что на Западе решили передать Украине управляемые бомбы Paveway IV. Речь идет об авиабомбах британского производства общим весом 230 кг, оснащенные системами лазерного и GPS наведения. Paveway IV имеет функцию взрыва на заданной высоте.

Также известно, что Украина уже применяет на фронте новые французские авиабомбы AASM Hammer. Среди их носителей - украинские истребители Су-27.

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