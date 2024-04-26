Запорожская атомная станция уже 785 дней находится под российской оккупацией.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что мировое сообщество должно давить на Российскую Федерацию с целью возвращения под полный контроль Украины Запорожской атомной электростанции, чтобы избежать радиационной катастрофы на этой станции. Об этом глава государства сообщил в Telegram по случаю 38-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Радиация не признает границ и не различает государственных флагов. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее страшные последствия в 1986 году и годы спустя", - отметил президент.

При этом, Зеленский напомнил, что два года назад 35 дней Чернобыльская атомная станция находилась в российской оккупации. "Российские солдаты разграбили лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали ее для развертывания дальнейших военных действий", - сообщил Зеленский.

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В то же время, президент добавил, что уже 785 дней крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. "И это обязанность всего мира - давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов", - подчеркнул Зеленский.

По убеждению главы государства, только это будет гарантировать, что мир не испытает новых радиационных катастроф - именно того, чем грозит каждый день пребывания российских оккупантов на ЗАЭС.

"Помним силу и преданность людей, которые спасали жизни в 1986 году. Ценим каждого, кто помогает защищать жизнь сейчас", - отметил глава государства.

Радиационная опасность для Украины

Сегодня, 26 апреля, 38-я годовщина Чернобыльской катастрофы - техногенной экологически-гуманитарной катастрофы, вызванной двумя тепловыми взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины (бывшей УССР), в ночь на 26 апреля 1986 года.

Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе провозглашен 8 декабря 2016 года резолюцией A/RES/71/125 Генеральной ассамблеи ООН. День памяти отмечается ежегодно 26 апреля, начиная с 2017 года.

4 марта 2022 года российские оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

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