В Одессе задержали мужчину, который ранил своего знакомого из пистолета

Пострадавший госпитализирован с ранением плеча и челюсти.

Сегодня в центре Одессы задержан злоумышленник, который ранил из пистолета мужчину.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло в одной из коммунальных квартир на улице Льва Толстого.

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По предварительным данным, между жильцом квартиры и его знакомым возник конфликт. Словесная перепалка закончилась тем, что хозяин несколько раз выстрелил из пистолета в своего 28-летнего «гостя».

«Пострадавший госпитализирован с ранением плеча и челюсти», - отметили в полиции.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции. Полицейские задержали подозреваемого и изъяли оружие, которое направят на экспертизу.

Сейчас злоумышленник находится в отделе полиции. С ним проводятся неотложные следственные действия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его правовой квалификации.

Ранее сообщалось, что 6 октября примерно в 23:00 в Киевском районе Одессы, на Люстдорфской дороге, злоумышленники стреляли в активиста общественной организации "Автомайдан Одесса".