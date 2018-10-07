Под Одессой взорвали автомобиль секретаря совета объединенной громады (фото)

Два года назад неизвестные похитили, вывезли в лес и сильно избили отца секретаря, который является депутатом сельсовета.

В Одесской области полиция начала расследование по факту взрыва во дворе секретаря совета Мологовской объединенной громады.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, прошлой ночью около 2.00 в селе Выпасное Белгород-Днестровского района произошел взрыв во дворе частного жилого дома.

Установлено, что взорвался автомобиль, находившийся во дворе, и, по предварительной информации, причиной взрыва стала граната РГД-5. Пострадавших нет.

«Сейчас устанавливается, откуда взялась боевая граната. Устанавливаются другие обстоятельства и причины взрыва», - отметили в главке.

По факту открыто уголовное производство по ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства, при которых произошел взрыв. Проводятся соответствующие следственные действия.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, взрыв произошел во дворе жилого дома секретаря совета Мологовской сельской объединенной громады Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко.

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Как отмечает "Думская", два года назад неизвестные похитили, вывезли в лес и сильно избили отца Алены Дрогомощенко Михаила, который тоже является депутатом сельсовета. Он смог добраться до дороги, где его нашли местные жители.

Семья Дрогомощенко, как утверждается, много лет ведет борьбу с частным предпринимателем, который занимается водоснабжением Выпасного и соседнего Сухолужья.

Ранее сообщалось, что 6 октября примерно в 23:00 в Киевском районе Одессы, на Люстдорфской дороге, злоумышленники стреляли в активиста общественной организации "Автомайдан Одесса".