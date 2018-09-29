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На Закарпатье в результате аварии газопровода без газа остались почти 3 тысячи домов

15:01, 29 сентября 2018
Происшествия
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Жители 3 тысяч домов на Закарпатье остались без газа из-за аварии / фото УНИАН

В результате повреждения газопровода среднего давления в селе Дубровка Ужгородского района три тысячи домов на Закарпатье остались без газа.

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Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на "Закарпатгаз", инцидент произошел в пятницу вечером, 28 сентября. В результате несанкционированных земляных работ работниками сельскохозяйственного общества был поврежден газопровод среднего давления.

"В результате аварии без газоснабжения остаются жители 2978 домохозяйств в селах Дубровка, Ляховцы, Худлево, Андреевка, Гайдош, Кибляры, Пацканево, Ирлява, Чабановка, Вовкове, Чертеж, Линце, Анталовцы, Среднее, Верхнее Солотвино и пгт Среднее", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября на Сумщине прорвало газопровод, пламя поднялось на 10 метров.

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Теги: #газ#Закарпатье#газопровод